Российский миллиардер отправил отчисленного из вуза сына в армию
Фото: Global Look Press
По данным издания, служить молодого человека, который не хотел учиться, отправил его отец. Парня отчислили из Высшей школы экономики летом 2020 года. При этом высшее учебное заведение и представители бизнесмена не стали комментировать случившееся.
Известно, что наследник предпринимателя получал образование на коммерческом отделении факультета мировой политики и мировой экономики. К сдаче летней сессии Мордашов оказался не готов: он набрал 2,6 балла из десяти возможных.
Напомним, Алексей Мордашов - совладелец «Северстали», ему принадлежат 26 % туристической компании TUI Group. Алексей Мордашов - отец семерых детей от трех браков.
Ранее мы писали, что житель Китая по фамилии Лю перенес сердечный приступ после того, как сильно расстроился, объясняя своему сыну домашнее задание по математике.
Отец ругал сына: он три раза попросил решить простую задачу сына, который так и не ответил правильно. В какой-то момент 45-летний китаец почувствовал острую боль в груди и одышку и, в конце концов, потерял сознание. Позже Лю проснулся, смог вызвать медиков и оказался на больничной койке в Третьей народной больнице Шэньчжэня, где и узнал о сердечном приступе.
Фото: Global Look Press
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