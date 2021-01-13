Российский миллиардер отправил отчисленного из вуза сына в армию

По данным издания, служить молодого человека, который не хотел учиться, отправил его отец. Парня отчислили из Высшей школы экономики летом 2020 года. При этом высшее учебное заведение и представители бизнесмена не стали комментировать случившееся.

Известно, что наследник предпринимателя получал образование на коммерческом отделении факультета мировой политики и мировой экономики. К сдаче летней сессии Мордашов оказался не готов: он набрал 2,6 балла из десяти возможных.