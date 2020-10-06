Отец перенес сердечный приступ, пытаясь объяснить сыну математическую задачу
Отец помогал сыну, учащемуся в третьем классе, с домашним заданием в прошлом месяце, но за последние две недели он начал испытывать легкую боль в груди всякий раз, когда расстраивался из-за мальчика. Дела пошли совсем плохо в воскресенье, 4 октября, когда отец ругал сына: он три раза попросил решить простую задачу сына, который так и не ответил правильно. В какой-то момент 45-летний китаец почувствовал острую боль в груди и одышку и, в конце концов, потерял сознание.
Father Suffers Heart Attack Trying to Explain Math Problem to His Son https://t.co/cLubD4q13T pic.twitter.com/2q6ber3Qh8— Spooky (@OddityCentral) October 5, 2020
Позже Лю проснулся, смог вызвать медиков и оказался на больничной койке в Третьей народной больнице Шэньчжэня, где и узнал о сердечном приступе.
Вскоре после прибытия в госпиталь мужчина снова потерял сознание, у него начались конвульсии и шла пена изо рта. Врачи смогли стабилизировать его состояние, пациенту назначили различные анализы для определения причины произошедшего. Выяснилось, что часть главной коронарной артерии Лю была забита, и это препятствовало подаче крови к сердцу.
Врачи пришли к выводу, что курение в течение многих лет повлияло на состояние пациента, но сам сердечный приступ был вызван сильным стрессом и гневом, когда он помогал сыну с домашним заданием.
Фото: Pixabay Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!