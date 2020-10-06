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Отец перенес сердечный приступ, пытаясь объяснить сыну математическую задачу

Житель Китая по фамилии Лю перенес сердечный приступ после того, как сильно расстроился, объясняя своему сыну домашнее задание по математике, пишет OddityCentral.

Отец помогал сыну, учащемуся в третьем классе, с домашним заданием в прошлом месяце, но за последние две недели он начал испытывать легкую боль в груди всякий раз, когда расстраивался из-за мальчика. Дела пошли совсем плохо в воскресенье, 4 октября, когда отец ругал сына: он три раза попросил решить простую задачу сына, который так и не ответил правильно. В какой-то момент 45-летний китаец почувствовал острую боль в груди и одышку и, в конце концов, потерял сознание.

Позже Лю проснулся, смог вызвать медиков и оказался на больничной койке в Третьей народной больнице Шэньчжэня, где и узнал о сердечном приступе.

Вскоре после прибытия в госпиталь мужчина снова потерял сознание, у него начались конвульсии и шла пена изо рта. Врачи смогли стабилизировать его состояние, пациенту назначили различные анализы для определения причины произошедшего. Выяснилось, что часть главной коронарной артерии Лю была забита, и это препятствовало подаче крови к сердцу.

Врачи пришли к выводу, что курение в течение многих лет повлияло на состояние пациента, но сам сердечный приступ был вызван сильным стрессом и гневом, когда он помогал сыну с домашним заданием.

Фото: Pixabay Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!