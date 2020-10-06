Отец перенес сердечный приступ, пытаясь объяснить сыну математическую задачу

Вскоре после прибытия в госпиталь мужчина снова потерял сознание, у него начались конвульсии и шла пена изо рта. Врачи смогли стабилизировать его состояние, пациенту назначили различные анализы для определения причины произошедшего. Выяснилось, что часть главной коронарной артерии Лю была забита, и это препятствовало подаче крови к сердцу.

Врачи пришли к выводу, что курение в течение многих лет повлияло на состояние пациента, но сам сердечный приступ был вызван сильным стрессом и гневом, когда он помогал сыну с домашним заданием.