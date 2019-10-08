Российские врачи сделали первую операцию малышке с «маской Бэтмэна» на лице и отпустили ее домой
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Фото: Instagram Кэрол Финнер
История о 7-месячной американской девочке Луне Финнер с заболеванием, выражающемся как «маска Бэтмэна» на лице, получила свое продолжение. Первая операция, которой руководил краснодарский врач Павел Попов, прошла успешно.
«Операция прошла в штатном режиме, все хорошо. Пока количество операций не меняется. Вот, после первой наблюдаем. В принципе, все. В остальном все хорошо. Отпустили пациентку домой, так как госпитализация ей не требовалась, антибиотики тоже не требовались. Но наблюдаем за ней каждый день. Происходит эпителизация тканей, наблюдаем. Как только будут визуальные изменения, обязательно их покажем», — цитирует «360» слова исполнительного директора клиники Андрея Алексуткина.
«Маска Бэтмэна» — пятно черного цвета, которое покрывает практически все лицо малышки. Чтобы избавиться от него, врачи в США назначили курс дорогостоящих процедур, необходимость которых опровергали другие. Российский врач Павел Попов сам связался с родителями малышки, узнав историю Луны из российских газет. На родине Луну обещали избавить от недуга на несколько лет, в России она избавится от нее всего за 18 месяцев.
Фото и видео: instagram
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