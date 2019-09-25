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Российские врачи помогут американской девочке, страдающей от врожденного меланоцитарного невуса

7-месячной Луне Феннер из американского штата Флорида было всего 6 дней, когда врачи поставили ей диагноз "врожденный меланоцитарный невус". Девочка родилась с так называемой“маской Бэтмэна” - аномальным родимым пятном черного цвета, которое покрывает практически все ее лицо.

На родине Луны многочисленные походы ее родителей по врачам не увенчались успехом. Как рассказала британскому изданию Daily Mail мама девочки, 35-летняя Кэрол Феннер, изначально помочь малышке избавиться от родимого пятна согласились хирурги из Бостона. Они предложили прооперировать Луну с помощью лазера, однако на удаление “маски” в общей сложности понадобилось бы около 100 сеансов лазерных процедур. Тогда как хирурги из Нью-Йорка, Чикаго и Флориды считали, что лазер девочке противопоказан.

Когда семья Феннер уже было потеряла всякую надежду на излечение дочери, с ними связался хирург из Краснодара, Павел Попов, который узнал историю Луны из российских газет. Доктор Попов предложил родителям девочки принципиально новый способ лечения меланоцитарного невуса, который еще не доступен в Соединенных штатах.

Лечение заключается в ведении в организм пациента инъекций специального препарата, который обладает свойством аккумулироваться в родимом пятне. Этот процесс вызывает отмирание тканей, поверх которых в дальнейшем образуется корочка, а под ней, в свою очередь, начинают расти клетки новой здоровой кожи. Наряду с инъекциями, в качестве вспомогательного средства используется лазер. Он помогает “стереть” границы родимого пятна по краям и уменьшить пигментацию.

Если на родине Луны на ее лечении пришлось бы потратить годы, то в России, по заверению врачей, на это уйдет всего 18 месяцев.

Доктор Попов также пообещал Кэрол устроить встречу с пациентами, столкнувшимися с таким-же диагнозом и излечившимися по его методике.

Родители девочки решили доверится российскому хирургу и уже на днях вылетают в Краснодар, где Луне предстоит познакомиться с доктором и пройти ряд обследований. Если все пройдет успешно, Луне понадобится около 6-8 операций, каждая из которых обойдется родителям примерно в 25 тысяч долларов.

Текст: Елизавета Петрова

Фото: vostock-photo; Instagram

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