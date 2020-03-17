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Закрытые границы, школы, карантин, спрос на гречку и туалетную бумагу: последние новости о коронавирусе

Ситуация с распространением коронавируса Covid-19 набирает обороты. ВОЗ утверждает, что за последние сутки в мире еще у 14 000 человек диагностировали опасное заболевание. Passion.ru следит за ситуацией и делится последней информацией о новом вирусе.

В начале марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил в беседе с представителями прессы, что положение с коронавирусом «может быть охарактеризовано как пандемия». На данный момент в мире насчитывается более 168 тысяч пациентов, у которых диагностировано данное заболевание — и количество стран с зафиксированным присутствием вируса утроилось. За минувшие сутки в мире подтвердилось почти 14 000 случаев заражения вирусом, 862 человека скончались. Европа решила «самоизолироваться», многие страны закрывают свои границы, отменяют мероприятия и «уходят на принудительный карантин».

Что касается ситуации в нашей стране, то на данный момент коронавирус подтвержден у 93 человек, многие организации и вузы перешли на удаленный формат работы и учебы, до 10 апреля в Москве запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек, а также приостановлено авиасообщение с рядом стран.

Врачи рекомендуют людям не забывать о правилах личной гигиены, без необходимости не появляться в местах большого скопления людей, а при первых признаках недомогания тут же обращаться в больницу (а не заниматься самолечением и не пускать ситуацию на самотек). Эксперты советуют людям не поддаваться панике, а больше внимания уделять себе и своим близким.

Сами россияне, несмотря на рекомендации, кинулись массово скупать товары первой необходимости, в числе которых оказались гречка и туалетная бумага. Пользователи Сети делятся фотографиями пустых прилавков в магазинах и придумывают новые занятия, если вдруг и наших соотечественников изолируют дома с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Самые актуальные новости о коронавирусе можно найти здесь.

Фото: Pexels.com

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