Результаты ДНК-теста: суд признал звезду «Кадетства» Александра Головина отцом внебрачной дочери

После в ситуацию вмешалась Настасья Самбурская, которая на некоторое время пустила мать с ребенком пожить в своей квартире. Самбурская встала на защиту друга, Светлану с ребенком выселила и объявила, что во время зачатия малышки Белогурова была под действием запрещенных веществ. Светлана подала в суд на Самбурскую и выиграла его, защитив свою честь и достоинство.

Теперь после решения суда Александру придется признать маленькую Оливию и помогать ей финансово.