Результаты ДНК-теста: суд признал звезду «Кадетства» Александра Головина отцом внебрачной дочери

Суд признал отцом дочери диджея и танцовщицы Светланы Белогуровой звезду сериала «Кадетство» Александра Головина. Решение приняли, основываясь на результатах ДНК-теста.
Напомним, скандал разгорелся в январе 2019 года, когда в эфире ток-шоу 32-летняя Светлана рассказала, что родила дочь от Александра, но он отказывается признавать ребенка и платить алименты.
После в ситуацию вмешалась Настасья Самбурская, которая на некоторое время пустила мать с ребенком пожить в своей квартире. Самбурская встала на защиту друга, Светлану с ребенком выселила и объявила, что во время зачатия малышки Белогурова была под действием запрещенных веществ. Светлана подала в суд на Самбурскую и выиграла его, защитив свою честь и достоинство.
Теперь после решения суда Александру придется признать маленькую Оливию и помогать ей финансово.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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