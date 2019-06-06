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Результаты ДНК-теста: суд признал звезду «Кадетства» Александра Головина отцом внебрачной дочери

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Головин

Фото: Instagram
Актер долгое время отрицал отцовство и отказывался помогать маленькой Оливии.

Суд признал отцом дочери диджея и танцовщицы Светланы Белогуровой звезду сериала «Кадетство» Александра Головина. Решение приняли, основываясь на результатах ДНК-теста.

Напомним, скандал разгорелся в январе 2019 года, когда в эфире ток-шоу 32-летняя Светлана рассказала, что родила дочь от Александра, но он отказывается признавать ребенка и платить алименты.

После в ситуацию вмешалась Настасья Самбурская, которая на некоторое время пустила мать с ребенком пожить в своей квартире. Самбурская встала на защиту друга, Светлану с ребенком выселила и объявила, что во время зачатия малышки Белогурова была под действием запрещенных веществ. Светлана подала в суд на Самбурскую и выиграла его, защитив свою честь и достоинство.

Теперь после решения суда Александру придется признать маленькую Оливию и помогать ей финансово.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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