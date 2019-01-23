«Не выставляйте меня монстром»: Самбурская объяснила ситуацию с матерью внебрачной дочки Головина и обвинила ее в тяжелой зависимости

Не так давно в СМИ появилась история экс-диджея, танцовщицы и молодой мамы Светланы Белогуровой. Девушка утверждала, что отцом ее маленькой дочки Оливии является известный актер Александр Головин, и он отказывается участвовать в жизни крохи и финансово помогать ей. Выяснилось также, что на какое-то время Светлану приютила в своей московской квартире подруга Александра Настасья Самбурская. Затем Белогурова обвинила актрису в том, что та якобы настояла на ее срочном выезде из жилища.

«Пожалуйста, для тех, кто продолжает выставлять меня в качестве монстра. Для человек, заработавшего на шоу и публикациях в желтой прессе не составит труда за 1 месяц и 3 дня найти квартиру. Никакого «срочного порядка» освобождения квартиры ей не предъявляли. В итоге ключи мне вернули 16го числа, причем не просто передали, а были подосланы репортеры, которые сидели в квартире и снимали мою помощницу», — заявила Самбурская в своем микроблоге.