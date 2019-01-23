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«Не выставляйте меня монстром»: Самбурская объяснила ситуацию с матерью внебрачной дочки Головина и обвинила ее в тяжелой зависимости

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я выбрал вместо рекламы.
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Настасья Самбурская

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31-летняя актриса подробно рассказала о своих отношениях со Светланой Белогуровой — экс-возлюбленной звезды «Кадетства» Александра Головина.

Не так давно в СМИ появилась история экс-диджея, танцовщицы и молодой мамы Светланы Белогуровой. Девушка утверждала, что отцом ее маленькой дочки Оливии является известный актер Александр Головин, и он отказывается участвовать в жизни крохи и финансово помогать ей. Выяснилось также, что на какое-то время Светлану приютила в своей московской квартире подруга Александра Настасья Самбурская. Затем Белогурова обвинила актрису в том, что та якобы настояла на ее срочном выезде из жилища.

«Пожалуйста, для тех, кто продолжает выставлять меня в качестве монстра. Для человек, заработавшего на шоу и публикациях в желтой прессе не составит труда за 1 месяц и 3 дня найти квартиру. Никакого «срочного порядка» освобождения квартиры ей не предъявляли. В итоге ключи мне вернули 16го числа, причем не просто передали, а были подосланы репортеры, которые сидели в квартире и снимали мою помощницу», — заявила Самбурская в своем микроблоге.

Более того, Настасья прямо заявила, что ей известно, что в период романа Александра и Светланы последняя принимала запрещенные вещества — в том числе во время зачатия дочки. Якобы именно поэтому актер впоследствии не захотел иметь ничего общего с экс-возлюбленной. Правда это или нет — пока непонятно, Александр не комментирует скандальную историю, а Светлана еще не успела отреагировать.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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