Режиссера Кирилла Серебренникова освободили из-под домашнего ареста после полутора лет следствия

«Спасибо всем, кто нас поддерживает, и кто болеет за нас. И спасибо всем людям, которые, когда я гулял два часа по Хамовническому району, подходили и говорили: «Держитесь, мы с вами». Это невероятно трогательно, эта поддержка нужна. Но еще раз повторяю: ничего еще не закончилось, мы продолжим доказывать нашу невинность в суде», ― заявил режиссер в интервью ИА «Интерфакс».

Напомним, еще в мае 2017 года Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное преследование знаменитости вызвало общественный резонанс и в России, и за рубежом.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: gogolcenter.com, Komsomolskaya Pravda, twitter.com/ fedyukinstomat / Global Look Press, Instagram

Видео: Youtube.com / Россия 24