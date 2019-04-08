Режиссера Кирилла Серебренникова освободили из-под домашнего ареста после полутора лет следствия

Сегодня утром после очередного заседания в Мосгорсуде режиссера Кирилла Серебренникова наконец отпустили из-под домашнего ареста, пока под подписку о невыезде. На тех же условиях были освобождены директор РАМТ Софья Апфельбаум и бывший гендиректор «Седьмой студии» (творческой мастерской Кирилла Серебренникова) Юрий Итин.
«Спасибо всем, кто нас поддерживает, и кто болеет за нас. И спасибо всем людям, которые, когда я гулял два часа по Хамовническому району, подходили и говорили: «Держитесь, мы с вами». Это невероятно трогательно, эта поддержка нужна. Но еще раз повторяю: ничего еще не закончилось, мы продолжим доказывать нашу невинность в суде», ― заявил режиссер в интервью ИА «Интерфакс».
Напомним, еще в мае 2017 года Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное преследование знаменитости вызвало общественный резонанс и в России, и за рубежом.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: gogolcenter.com, Komsomolskaya Pravda, twitter.com/ fedyukinstomat / Global Look Press, Instagram
Видео: Youtube.com / Россия 24