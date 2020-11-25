Ревнивица решила отомстить любовнице мужа и случайно сожгла пять квартир
Инцидент произошел в городе Сортавала. Женщина, уверенная в том, что супруг ей изменяет, решила отомстить сопернице. 38-летняя злоумышленница облила бензином дверь квартиры знакомой. Она подожгла ее, а огонь перекинулся на другие квартиры. В результате действий пьяной ревнивицы сгорел целый подъезд.
Фото: pixabay.com
Как пишет издание «Петрозаводск говорит», от огня пострадало пять квартир. Общий ущерб составил 150 тысяч рублей. Злоумышленница предстанет перед городским судом по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества. Ревнивица свою вину признала. Она частично возместила ущерб.
Ранее мы писали, что жительница Великобритании Кэти Пайпер 12 лет назад пережила атаку, когда друг бывшего мужа плеснул ей кислотой в лицо. Бывший муж британки Дэнни Линч договорился, чтобы его партнер, Стефан Сильвестр, плеснул девушке в лицо серной кислотой после того, как она начала сомневаться в его рассказах о себе.
Несмотря на изуродованное тело, девушка смогла пережить трагедию. Сейчас она является лицом бренда средств по уходу за волосами Pantene, ведет подкаст «Необычные люди — Кэти Пайпер», а в 2018 году стала звездой на шоу «Танцы со звездами».
Фото: pixabay.com
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