Ревнивица решила отомстить любовнице мужа и случайно сожгла пять квартир

Ранее мы писали, что жительница Великобритании Кэти Пайпер 12 лет назад пережила атаку, когда друг бывшего мужа плеснул ей кислотой в лицо. Бывший муж британки Дэнни Линч договорился, чтобы его партнер, Стефан Сильвестр, плеснул девушке в лицо серной кислотой после того, как она начала сомневаться в его рассказах о себе.

Несмотря на изуродованное тело, девушка смогла пережить трагедию. Сейчас она является лицом бренда средств по уходу за волосами Pantene, ведет подкаст «Необычные люди — Кэти Пайпер», а в 2018 году стала звездой на шоу «Танцы со звездами».