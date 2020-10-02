Девушка, которой плеснули кислотой в лицо, стала лицом Pantene

Бывший муж британки Дэнни Линч договорился, чтобы его партнер, Стефан Сильвестр, прснул девушке в лицо серной кислотой после того, как она начала сомневаться в его рассказах о себе. В возрасте 24 лет, девушка, выросшая в Андовере, графство Гэмпшир, переехала в Лондон. Она снималась в вечерних телешоу, когда с ней в Facebook познакомился мужчина по имени Дэнни Линч. Он рассказал, что владеет недвижимостью, а также изучает компьютерную технику. Так как в социальной сети у Пайпер и Линча было около 30 общих друзей, девушка легко доверилась новому ухажеру. Линч умел завоевывать и расположить к себе: писал миллион романтичных сообщений, дарил цветы. Однако в какой-то момент интуиция подсказала Кэти, что что-то не так: она перестала верить сладким рассказам бойфренда. Рассерженный Линч «заказал» Пайпер своему другу Стефану. «От моего лица ничего не осталось: я лишилась век, части носа, одного уха и с тех пор пережила около 250 операций», - уточняет Кэти. По ее словам, жизнь казалось ей тогда невыносимой. В тот момент медсестра, ухаживающая за британкой, часто говорила ей о боге.