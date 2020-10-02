Девушка, которой плеснули кислотой в лицо, стала лицом Pantene
Фото: instagram.com/katiepiper_
Бывший муж британки Дэнни Линч договорился, чтобы его партнер, Стефан Сильвестр, прснул девушке в лицо серной кислотой после того, как она начала сомневаться в его рассказах о себе. В возрасте 24 лет, девушка, выросшая в Андовере, графство Гэмпшир, переехала в Лондон. Она снималась в вечерних телешоу, когда с ней в Facebook познакомился мужчина по имени Дэнни Линч. Он рассказал, что владеет недвижимостью, а также изучает компьютерную технику. Так как в социальной сети у Пайпер и Линча было около 30 общих друзей, девушка легко доверилась новому ухажеру. Линч умел завоевывать и расположить к себе: писал миллион романтичных сообщений, дарил цветы. Однако в какой-то момент интуиция подсказала Кэти, что что-то не так: она перестала верить сладким рассказам бойфренда. Рассерженный Линч «заказал» Пайпер своему другу Стефану. «От моего лица ничего не осталось: я лишилась век, части носа, одного уха и с тех пор пережила около 250 операций», - уточняет Кэти. По ее словам, жизнь казалось ей тогда невыносимой. В тот момент медсестра, ухаживающая за британкой, часто говорила ей о боге.
«Моя жизнь была окончена в 24 года. Но я помню, как она сказала мне: «У всего есть причина. Это не конец. Бог приготовил для вас великие дела». В ту ночь я начала молиться. Вера спасла меня и успокоила. Комната наполнилась светом, и я почувствовала, что меня берут в объятия», - вспоминает женщина. Вера помогла ей пережить ужас и шагнуть вперед. В 2015 году Кэти вышла замуж за плотника Ричарда Саттона. Вместе они воспитывают двух дочерей: шестилетнюю Белль и двухлетнюю Пенелопу. Кэти смогла вернуться к полноценной жизни, она является лицом бренда средств по уходу за волосами Pantene, ведет подкаст «Необычные люди - Кэти Пайпер», а в 2018 году стала звездой на шоу «Танцы со звездами».
_Фото: Instagram/ @katiepiper__ Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!