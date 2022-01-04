Решение найдено! Врач Вознесенский объяснил, как можно добиться окончания пандемии

Специалист отметил, что ожидать окончания пандемии в наступившем 2022 году не стоит, а понадеяться нужно лишь на следующий год. «Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году», — высказал свое предположение кандидат медицинских наук во время разговора с порталом «РИА новости».

Также он сообщил, что для решения всемирной проблемы с распространением коронавирсусной инфекции необходимо исправить положение стран не только в плане медицинской сферы, но и остальных, менее связанных со здоровьем населения. Врач объяснил, что также важно решить вопросы экономического, финансового и геополитического плана, которые также оказывают влияние на всеобщую жизненную ситуацию.

Недавно мы сообщали о том, что Роспотребнадзор вынес решение продлить действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике Covid-19 до 2024 года, хотя изначально они были датированы до 2022 года. Специалисты оценили ситуацию и приняли решение продлить их на более поздний срок.