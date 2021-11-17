Роспотребнадзор продлил действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года

Соответствующие данные опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. «В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" цифры "2022" заменить цифрами "2024"», — говорится в документе.

Кроме того, в постановлении уточняется, что люди, контактирующие с зараженным вирусом, по-прежнему должны соблюдать карантин. Однако гражданам, которые вакцинировались или переболели COVID-19 в течение полугода, в таком случае разрешено не уходить на самоизоляцию, если отсутствуют симптомы.

Также утверждены сроки доставки материалов для исследования на COVID-19. Они не должны превышать 24 часов с момента сбора анализа.