«Большая разница в возрасте - это прекрасно»: подписчики успокоили Оксану Самойлову

Подписчики согласились с женой Джигана: ничего страшного в разном возрасте детей нет. Поклонники Самойловой решили рассказать свои истории взаимоотношений с братьями и сёстрами, которые старше их на много лет.

«У моей отличной подруги разница 12 лет с сестрой, и никогда не скажешь! Обе офигенные красотки и отличные подружки ❤️», «У меня два брата и младшая сестра на 23 года младше меня😁 с дочкой зато весело👍🏼», «Большая разница в возрасте это прекрасно. Великое Богатство иметь старшего брата или сестру. Это наши точки опоры и сборки», - делятся жизненным опытом в комментариях поклонники Оксаны.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)