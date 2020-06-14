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«Большая разница в возрасте - это прекрасно»: подписчики успокоили Оксану Самойлову

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Оксана Самойлова с детьми

Фото: Instagram/@samoylovaoxana

Дочке модели Ариеле уже почти 9 лет, а её малышу Давиду всего 3 месяца. Молодая мама надеется, что это никак не скажется на отношении детей друг к другу

«8,5 лет разницы)в детстве это бесконечная пропасть,а после 20 уже без разницы)))у меня 2 брата с одним мы погодки ,а второму 15)и вот со вторым мы сейчас вообще на равных )))как будто и нет этой разницы в 17 лет )))надеюсь у моих будет так же)))», - написала многодетная мама.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Подписчики согласились с женой Джигана: ничего страшного в разном возрасте детей нет. Поклонники Самойловой решили рассказать свои истории взаимоотношений с братьями и сёстрами, которые старше их на много лет.

«У моей отличной подруги разница 12 лет с сестрой, и никогда не скажешь! Обе офигенные красотки и отличные подружки ❤️», «У меня два брата и младшая сестра на 23 года младше меня😁 с дочкой зато весело👍🏼», «Большая разница в возрасте это прекрасно. Великое Богатство иметь старшего брата или сестру. Это наши точки опоры и сборки», - делятся жизненным опытом в комментариях поклонники Оксаны.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Оксана Самойлова является супругой рэпера Джигана. Они женаты уже 8 лет. Пара воспитывает четверых детей - трех девочек и одного мальчика. В последнее время в семье наметился разлад. Из-за пагубных пристрастий мужа Оксана решила подать на развод. Джиган, похоже, всё-таки пытается спасти брак и надеется, что жена его простит.

Фото: Instagram/@samoylovaoxana

Видео: Instagram/@samoylovaoxana

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