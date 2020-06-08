Радость, облегчение, тревога: как звезды отреагировали на прекращение режима самоизоляции в Москве

«Сегодня наконец-то прозвучали новости, которые многие давно очень хотели услышать — нам объявили о снятии запретов. Но, если честно, у меня лично довольно смешанные чувства сейчас... Ведь угроза никуда не ушла, а число заболевших не сошло на нет. А как у вас? Побежите ли завтра в салоны, магазины, рестораны? Отправите ли детей в детские сады и на уличные детские площадки? Кому-кому, а малышам не объяснишь про ‘социальное дистанцирование’, про маски и перчатки... Мы с семьей для себя решили, что еще какое-то время побудем самоизолированными...», — призналась Алсу.

«Поздравляю всех со снятием ограничений, но призываю быть бдительными! Держите дистанцию и берегите себя», — обратилась к фолловерам Надежда Сысоева.

«Объявлено об отмене режима самоизоляции. Слава Богу, постепенно можно будет восстанавливать обычную жизнь. Но на фоне этого почему-то думается не о том, как скорее посидеть на летних верандах, а о том, какой ценой все это далось. Обычно я стараюсь отстраниться от информационного потока и не "впускать" в себя многие вещи, но все равно так или иначе — видео на Youtube, просмотренные заголовки в интернете, лента друзей — что-то в тебя попадает, и ты уже не можешь об этом не думать. Например, о людях, у которых родители-медики ушли на работу, как на фронт, работали там закрытые и в итоге так оттуда и не вернулись. Или о волонтерах, которые добровольно помогали старикам или больным, и ничего за это не просили. Но последней историей, которая оставила меня без слов, была новость этих выходных о девочке-волонтере, которая на терминальной стадии рака продолжала помогать другим до последнего. Ее звали Света Анурьева, и ей было 19 лет, она училась на четвертом курсе в медколледже в Карсуне в Ульяновской области. Когда ее родной район закрыли на карантин, она в качестве волонтера начала помогать пожилым людям своего района: ставила уколы, ездила в аптеки-магазины. Все это время Света не очень хорошо себя чувствовала, но продолжала помогать нуждавшимся и ухаживала за болеющей мамой. В начале мая ей стало совсем плохо, и она попала в больницу, где выяснилось, что у нее четвертая стадия рака. В ее случае операция была уже невозможна, и все лечение сводилось лишь к тому, чтобы уменьшить боли. Выйдя из больницы, Света никак не изменила своей обычной жизни и продолжила помогать людям (она с начала года входила в движения "волонтеры-медики" и "мы вместе"). Делала это она, несмотря на боли и прекратила только, когда ее уже повторно увезли в больницу. Через несколько дней после возвращения домой Света умерла. Ей было всего 19 лет. Медики, волонтеры и все те, благодаря кому мы сейчас возвращаемся к нормальной жизни, спасибо вам!!!Кто-то из этих людей отдал свою жизнь — вечная память. Давайте будем беречь своих близких и ценить каждую минуту, проведенную вместе. Потому что рядом с кем-то близких уже нет», — написала Регина Тодоренко.

А как вы относитесь к отмене режима самоизоляции?