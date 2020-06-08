Сергей Собянин объявил об отмене режима самоизоляции и пропусков в Москве

«Москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования», — цитирует Собянина ТАСС. С 16 июня в столице заработают летние веранды кафе и ресторанов и стоматология, также откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки.

С 23 июня власти снимут ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры, а также на работу детских садов и спортивных центров. «А значит — детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах», — отметил мэр.