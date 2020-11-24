Пятилетняя девочка поела суши и умерла
Как уточнили следователи, молодая семья с двумя детьми заказала доставку набора суши. Вместе с родителями ели и дети. Внезапно одному из детей стало плохо. Девочка была срочно доставлена в больницу, однако спасти ее не удалось. Как пишет Ura.ru, в ведомстве добавили что об отравлении ребенка говорить пока рано.
Фото: pixabay.com
«Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. Пока какой-то диагноз ставить рано», - объяснил старший помощник главы следственного управления СК Челябинской области Владимир Шишков.
Ранее восьмилетняя Джейлин умерла в США от обезвоживания после того, как опекуны заставили ее безостановочно прыгать на батуте в жару. Девочка жила в приемной семье в городе Одесса, расположенном в западно-центральной части американского штата Техас. 44-летний Дэниел Шварц и 34-летняя Эшли Шварц - предполагаемые опекуны девочки - были арестованы. Обоим сейчас предъявлены обвинения в убийстве ребенка, максимальное наказание по которому - смертная казнь.
Фото: pixabay.com
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