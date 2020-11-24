Пятилетняя девочка поела суши и умерла

Как уточнили следователи, молодая семья с двумя детьми заказала доставку набора суши. Вместе с родителями ели и дети. Внезапно одному из детей стало плохо. Девочка была срочно доставлена в больницу, однако спасти ее не удалось. Как пишет Ura.ru, в ведомстве добавили что об отравлении ребенка говорить пока рано.