Девочка умерла после того, как опекуны заставили ее безостановочно прыгать на батуте
Девочка жила в приемной семье в городе Одесса, расположенном в западно-центральной части американского штата Техас. 44-летний Дэниел Шварц и 34-летняя Эшли Шварц - предполагаемые опекуны девочки - были арестованы в понедельник. Шварц был задержан через четыре дня после того, как полиция получила последний отчет о вскрытии трупа. Обоим сейчас предъявлены обвинения в убийстве ребенка, максимальное наказание по которому – смертная казнь.
Как уточнила полиция, инцидент произошел 29 августа. В дом приемных родителей была вызвана скорая. «Расследование показало, что восьмилетний ребенок был наказан, ему не разрешили позавтракать, и заставили прыгать на батуте без остановки в течение длительного периода времени, - говорится в отчете полиции Одессы. - Дальнейшая проверка выявила, что опекуны не разрешали девочке пить воду». После проведения замеров полиция зафиксировала, что температура на батуте составляла около 110 градусов, угол наклона от земли - около 150 градусов.
Близкие к семье американцы опознали Джейлин и отметили, что Шварцы были ее опекунами. Пару после ареста доставили в правоохранительный центр округа Эктор.
Фото: Pixabay.com
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