Девочка умерла после того, как опекуны заставили ее безостановочно прыгать на батуте

Как уточнила полиция, инцидент произошел 29 августа. В дом приемных родителей была вызвана скорая. «Расследование показало, что восьмилетний ребенок был наказан, ему не разрешили позавтракать, и заставили прыгать на батуте без остановки в течение длительного периода времени, - говорится в отчете полиции Одессы. - Дальнейшая проверка выявила, что опекуны не разрешали девочке пить воду». После проведения замеров полиция зафиксировала, что температура на батуте составляла около 110 градусов, угол наклона от земли - около 150 градусов.

Близкие к семье американцы опознали Джейлин и отметили, что Шварцы были ее опекунами. Пару после ареста доставили в правоохранительный центр округа Эктор.