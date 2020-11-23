Путин увеличил размер НДФЛ для богатых
Речь идет о лицах, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. В документе говорится о нескольких исключениях. К примеру, 13% будут платить люди в случае продажи личного имущества. Превышение ставки также не распространяется на страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
Нормы коснутся периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью. Сюда входят зарплата и дивиденды. Идею о повышении налога президент выразил в июне. Ожидается, что мера позволит в ближайшие годы пополнить бюджет дополнительными 190 миллиардами рублей. Эти средства правительство планирует потратить на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.
Ранее Министерство финансов России исключило введение в стране налога на бездетность. Как уточнили в ведомстве, данные предложения чиновниками не рассматривались.
Напомним, председатель правления Общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая выступила с предложением о введении на территории России нового налога. По ее словам, нужно облагать налогом людей, не желающих иметь детей.
Фото: Global Look Press
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