Минфин открестился от введения в России налога на бездетность

В совете считают, что не имеющие детей граждане должны платить государству 300–500 рублей в месяц. Буцкая добавила, что реализация данной инициативы повысила бы рождаемость в стране. Как пишет РИА Новости, она сослалась на опыт Советского Союза, в котором взимался подобный налог.

Напомним, это не первое предложение о введении налога на бездетность. Так, в 2017 году в России хотели ввести налог на бездетность и малодетность в рамках федерального закона «О статусе многодетных семей». Документ разработал Институт демографии, миграции и регионального развития. Ожидалось, что деньги будут выплачивать семьи, имеющие одного ребенка или бездетные, у которых нет проблем со здоровьем для рождения малыша. Предложенный законопроект вызвал негодование у многих экспертов, которые сочли, что налог сыграет против многодетных семей и настроит большую часть населения против них.