Владимир Путин продлил россиянам майские праздники

Президент России Владимир Путин решил продлить майские праздники — в начале мая граждане нашей страны отдохнут почти две недели. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Так, по просьбе представителей Роспотребнадзора, выходные дни с 1 по 11 мая будут непрерывными. Ранее россияне отдыхали с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Теперь рабочих дней между праздниками не будет.

Ранее президент объявил о ряде новых привилегий для россиян — в том числе об облегченных возможностях получить алименты для матерей-одиночек, дополнительных выплатах многодетным малоимущим семьям, а также выплатах для детей-школьников перед 1 сентября в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.