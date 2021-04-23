passion.ru

Владимир Путин продлил россиянам майские праздники

Reload
1 / 5

Владимир Путин

Фото: Global Look Press

Президент объявил дни с 1 по 11 мая нерабочими.

Президент России Владимир Путин решил продлить майские праздники — в начале мая граждане нашей страны отдохнут почти две недели. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Так, по просьбе представителей Роспотребнадзора, выходные дни с 1 по 11 мая будут непрерывными. Ранее россияне отдыхали с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Теперь рабочих дней между праздниками не будет.

Ранее президент объявил о ряде новых привилегий для россиян — в том числе об облегченных возможностях получить алименты для матерей-одиночек, дополнительных выплатах многодетным малоимущим семьям, а также выплатах для детей-школьников перед 1 сентября в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Фото: Global Look Press

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное