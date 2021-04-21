Владимир Путин решил облегчить жизнь матерям-одиночкам

В своем обращении глава государства рассказал о нововведениях, которые ожидают россиян в скором времени.

Президент отметил, что все федеральные пособия должны оформляться из одного окна. Государство собирается поддержать семьи с детьми. Так, многодетные малоимущие семьи получат дополнительные выплаты в среднем по 5 650 рублей в месяц, начиная с 1 июля.

«Надо отдельно поддержать семьи, где женщина или мужчина в одиночку воспитывают детей», — заявил президент.

Он отметил, что процесс получения алиментов будет проще.

«Эта процедура не должна унижать человека. Мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций».

Кроме того, для матерей больничный будет оплачиваться в полном объеме, а также будет продлена программа материнского капитала, право на который возникает уже после рождения первенца.

В России собираются построить 1300 новых школ, а также 16 тысяч новых школьных автобусов.

Президент отметил, что могут ввести доплату в пять тысяч рублей для кураторов курсов в колледжах и техникумах и предложил направить 10 миллиардов рублей на оснащение педагогических вузов.