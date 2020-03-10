Путин поддержал идею обнулить свой срок: «Сильная президентская вертикаль для нашей страны необходима»

Во вторник, 10 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение коллег об обнулении своих сроков после внесения поправок в Конституцию страны.

«Предложение снять ограничения для любого человека, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Ну и, разумеется, только в случае если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона, Конституции. Давайте не будем забывать: мы ведь принимает не новую Конституцию, а только вносим в нее значимые, но все-таки отдельные поправки», — заявил он в ходе обсуждения вариантов изменений главного документа страны в части способа формирования высшего института государственной власти.

«Сильная президентская вертикаль для нашей страны абсолютно необходима. Именно президент является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего эволюционного развития. Россия свой план по революциям выполнила», — подчеркнул он.

Предложение продлить срок действующего президента Путин отверг: «В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов, а это на мой взгляд неверно. У граждан России на любых выборах альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными».

Отмену ограничения по срокам правления он также отмел. Сменяемость власти должна быть, считает Владимир Владимирович: «Она нужна для динамики развития страны, а мы с вами принимаем поправки не на год, не на два, и даже на не десять. Я надеюсь на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на 30-50. Общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена, о будущих поколениях нам нужно с вами подумать».

«Как вы решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет», — обратился президент к гражданам России.