Публичная ссора королевы Летиции со свекровью попала на видео

Безупречным стилем королевы Летиции восхищается весь мир: эта элегантная женщина, которая не стесняется надевать одни и те же вещи на различные мероприятия, комбинируя дорогие бренды с масс-маркетом и не скрывая этого, не может не вызывать восторгов. Оказалось, что королева не таит и семейные неприятности: на днях она устроила публичную разборку со свекровью Софией.

Видео перепалки попало в Сеть и стало достоянием мировой общественности.