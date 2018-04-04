Публичная ссора королевы Летиции со свекровью попала на видео

Безупречным стилем королевы Летиции восхищается весь мир: эта элегантная женщина, которая не стесняется надевать одни и те же вещи на различные мероприятия, комбинируя дорогие бренды с масс-маркетом и не скрывая этого, не может не вызывать восторгов. Оказалось, что королева не таит и семейные неприятности: на днях она устроила публичную разборку со свекровью Софией.
Видео перепалки попало в Сеть и стало достоянием мировой общественности.
Семейство вышло с пасхальной службы, но внезапно королева Летиция преградила путь королеве Софии. Возможно, ей не понравилось, что свекровь позировала перед камерами с внучками — 12-летней Леонор и 10-летней Софией. Либо старшая женщина сказала что-то неприятное, что спровоцировало скандал. Также есть версия, что между женщинами что-то произошло внутри храма.
Что именно случилось — доподлинно неизвестно.
Фото: globallookpress