Психологи рассказали, почему во время пандемии обязательно нужны новогодние подарки

«Всем хочется частичку тепла именно тогда, когда вокруг неопределенность и происходят какие-то непонятные вещи», — говорит специалист. Ее коллега Ирина Ларина подчеркнула, что многие в праздничный период хотят воспроизвести ощущение сказки. Как пишет «РИА Новости», форма подарков, их упаковка, украшенная квартира рождают праздничное настроение.

«Чем старше мы становимся, тем больше нам не хватает ощущения праздника, сюрпризов, как было в детстве», — говорит она. Эксперт напомнила, что многим хочется вернуться к моменту, когда бежали к елке, чтобы быстрее увидеть подарки от Деда Мороза.

Ранее австралийка разместила в Facebook пост, под которым представительницы слабого пола развернули обсуждение о том, какие подарки им дарили на Рождество. Десятки девушек «заклеймили» как безвкусный презент украшение в виде сердца. В комментариях пользователи подтвердили: украшения в форме сердца — это единственный подарок, который они боятся открывать рождественским утром.