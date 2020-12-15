Женщины назвали подарок, который не хотели бы получать на Новый год
Австралийка разместила в Facebook пост, под которым представительницы слабого пола развернули обсуждение о том, какие подарки им дарили на Рождество. Десятки девушек «заклеймили» как безвкусный презент украшение в виде сердца.
«Вашей девушке не нужны украшения в форме сердца, - написала автор поста. - Если вы думаете, что она мечтает о нем, я готова помочь вам найти что-то не особо уродливое. Это мой акт служения другим женщинам».
В комментариях пользователи подтвердили: украшения в форме сердца - это единственный подарок, который они боятся открывать рождественским утром.
«Я бы предпочла носить ожерелье с кулоном в форме фаллоса, чем что-либо с сердцем», - посмеялась одна из юзеров. Многим подобные ювелирные изделия показались безвкусными и инфантильными.
«Кольца в форме сердца напоминают мне бижутерию, которая входила в игрушечные комплекты для принцесс, когда мне было лет пять», - призналась еще одна австралийка. «Все в форме сердца предназначено для детей», - согласилась с ней еще одна девушка в комментариях. «Я ненавижу все украшения в форме сердца», - заявила очередная подписчица. Еще одна австралийка вовсе уточнила, что «немного давится» каждый раз, когда видит обручальные кольца в форме сердца
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!