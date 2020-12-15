Женщины назвали подарок, который не хотели бы получать на Новый год

Австралийка разместила в Facebook пост, под которым представительницы слабого пола развернули обсуждение о том, какие подарки им дарили на Рождество. Десятки девушек «заклеймили» как безвкусный презент украшение в виде сердца.

«Вашей девушке не нужны украшения в форме сердца, - написала автор поста. - Если вы думаете, что она мечтает о нем, я готова помочь вам найти что-то не особо уродливое. Это мой акт служения другим женщинам».