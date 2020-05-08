Протоиерей Смирнов, обидно высказавшийся о гражданских женах, госпитализирован с симптомами коронавируса

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с симптомами COVID-19. Сейчас пожилой мужчина находится под наблюдением медиков, его состояние стабильное, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, уточняя, что 69-летний священник входит в группу риска из-за возраста и перенесенной ранее операции. «Собеседник из церкви» уже подтвердил изданию РБК, что диагноз поставлен, однако официальной информации об этом пока нет.

Являясь главой патриаршей комиссии по делам семьи, Димитрий Смирнов часто говорил о важности заключения браков и смирения. В Сети он прославился обидными высказываниями, когда сравнил живущих гражданским браком женщин с «бесплатными проститутками» и заявил, что они лишь «временная утеха» для мужчин.