На днях протоиерей Дмитрий Смирнов резко высказался об отношениях мужчин и женщин, которые не спешат в загс, а живут в так называемом гражданском браке. Глава патриаршей комиссии по делам семьи назвал незамужних, но сожительствующих женщин «бесплатными проститутками». Резкие слова вызвали резонанс в Сети: многие осудили нападки церковнослужителя, отметив, что вне брака в России живет половина людей, но нашлись и те, кто встал на сторону узаконивания отношений. Теперь в РПЦ прокомментировали резкое высказывание протоиерея, отметив, целью было не оскорбить женщин, а привлечь внимание к безответственным мужчинам, унижающим своих избранниц тем, что не спешат на них жениться и брать на себя ответственность.Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью «Интерфаксу» отметил: «Отец Димитрий в свойственной ему образной манере привлек внимание к проблемам женщин, которые вынуждены проживать с мужчинами без регистрации брака. Можно предположить, что опыт священника доказывает факт, что мужчины отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно бросают гражданских жен». Кипшидзе добавил, что священник имел в виду совсем другое: «статус гражданской жены унижает достоинство женщины, делает ее уязвимой перед безнравственным и безответственным мужчиной».Представитель РПЦ добавил, что счастье мужчины и женщины могут достичь только во взаимном уважении, ответственности и любви, которые закрепляет в том числе и официальный брак.В защиту тех, кто живет в гражданском браке выступила Маргарита Симоньян. Она пригласила батюшку к себе в гости, чтобы он посмотрел, как живет ее большая семья. А после она рассказала, почему до сих пор не вышла замуж за отца своих троих детей Тиграна Кеосаяна.«Каждый раз, когда я только-только вроде бы собралась с духом выйти замуж, а для меня это чудовищно тяжелое решение, поскольку я считаю (никому не навязываю) государственное бракосочетание вещью бессмысленной и усложняющей множество аспектов жизни, а церковный брак безусловно необратимым, окончательным, раз и навсегда (потому и трудно решиться), так вот, каждый раз кто-то выступает с речью про бесплатных проституток, про поматросит и бросит, про "а как же статус?", и вот этот весь замшелый позднесоветский трешак, не имеющий никакого отношения к вере в Бога. И я снова не выхожу замуж. Тупо из принципа. Что, конечно, ничего хорошего обо мне не говорит, но и плохого говорит не много», — написала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале. Напомним, волну негодования вызвали слова протоиерея Дмитрия Смирнова, которые он произнес на встрече с молодежью: «У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — резко высказался священнослужитель. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look pressПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!