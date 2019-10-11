«Против лжи и травли»: семья Анастасии Заворотнюк выступила с официальным обращением

«Коллеги, с которыми Анастасия проработала долгие годы, в ярости от вопросов репортеров по поводу состояния актрисы. Многие желают представителям СМИ такой же участи, как у Заворотнюк.⠀ ⠀ Например, режиссер и актер Алексей Кирющенко, который стоял у истоков создания сериала «Моя прекрасная няня», в жесткой форме отреагировал на вопрос о здоровье главной героини картины.⠀ ⠀ «Вы мракобесы! Вам же сказали, не лезьте в семью! Вам такой же судьбы пожелать? У меня рука легкая!» — заявил Алексей.⠀ ⠀ — Алексей, мы к вам обратились как к коллеге Анастасии.⠀ ⠀ — В церковь обратитесь! В сатанинскую. Задумайтесь. Поставьте себя на место Насти и задумайтесь над сменой работы. Семья Насти вас просит не трогать их! А вы, как шакалы, взрываете им мозг и доводите до истерик. Вам делать нечего? По-моему, разговор окончен»