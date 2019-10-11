«Против лжи и травли»: семья Анастасии Заворотнюк выступила с официальным обращением
«От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали. Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удается. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь», — гласит пост в официальном аккаунте актрисы.
«Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!!! Спасибо Вам @stas_mihailoff @inamikhaylova @igorgulyaevofficial @nikolaibaskov @lamareesvetlanaermolova @evakanchelskiss @eminofficial @navatskiy @zara_music @ann_semenovich @sever_elena @koroleva__star @innamalikova @navkanatalia @evarudneva #противлживсми #анастасиязаворотнюк #заворотнюк», — гласит продолжение.
«Коллеги, с которыми Анастасия проработала долгие годы, в ярости от вопросов репортеров по поводу состояния актрисы. Многие желают представителям СМИ такой же участи, как у Заворотнюк.⠀ ⠀ Например, режиссер и актер Алексей Кирющенко, который стоял у истоков создания сериала «Моя прекрасная няня», в жесткой форме отреагировал на вопрос о здоровье главной героини картины.⠀ ⠀ «Вы мракобесы! Вам же сказали, не лезьте в семью! Вам такой же судьбы пожелать? У меня рука легкая!» — заявил Алексей.⠀ ⠀ — Алексей, мы к вам обратились как к коллеге Анастасии.⠀ ⠀ — В церковь обратитесь! В сатанинскую. Задумайтесь. Поставьте себя на место Насти и задумайтесь над сменой работы. Семья Насти вас просит не трогать их! А вы, как шакалы, взрываете им мозг и доводите до истерик. Вам делать нечего? По-моему, разговор окончен»
Фото и видео: instagram
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