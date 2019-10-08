Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники после месяца лечения

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что Анастасию выписали из частной московской клиники, где она проходила лечение в последний месяц. В «Европейском медицинском центре» актрисе закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечение в стационаре.

После выписки Заворотнюк все еще находится в тяжелом состоянии, ее лечение продолжат в другом месте. Куда именно направят Анастасию, пока неизвестно.