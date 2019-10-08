Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники после месяца лечения
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Фото: Starface
В последний месяц о состоянии здоровья 48-летней Анастасии Заворотнюк поступали неоднозначные сведения. Сообщали, что актриса впала в кому после отека мозга, через несколько дней ее, якобы, перевели из реанимации в обычную палату, а на днях сообщили страшную новость, что актрисы не стало. Представители звезды «Моей прекрасной няни» эту информацию опровергли и попросили не спекулировать на имени Заворотнюк.
Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что Анастасию выписали из частной московской клиники, где она проходила лечение в последний месяц. В «Европейском медицинском центре» актрисе закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечение в стационаре.
После выписки Заворотнюк все еще находится в тяжелом состоянии, ее лечение продолжат в другом месте. Куда именно направят Анастасию, пока неизвестно.
Семья актрисы по-прежнему не комментирует ее состояние. Напомним, что Анастасии Заворотнюк поставили такой же диагноз, как и у Жанны Фриске. Прочитать последние новости о здоровье актрисы можно, перейдя по ССЫЛКЕ.
Фото: Instagram, Starface
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