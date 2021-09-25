«Просит дать воды и перевернуть на другой бок»: что известно о состоянии пермского стрелка

Студент Пермского университета Тимур Бекмансуров остается под пристальным вниманием врачей, медикам поставлена задача сохранить ему жизнь. Об этом без ссылок на авторизованные источники сообщают несколько телеграм-каналов. Этим они объясняют большие суммы, в которые оценивается стоимость оказанных пациенту услуг. В частности канал Shot сообщил, что 24 сентября Бекмансурову потребовалась помощь врачей, услуги оборудования и лекарства на сумму около 2 млн рублей.

Следователи в ближайшее время планируют допросить Бекмансурова. Пока это сделать не представляется возможным из-за трубки во рту пациента. С медиками 18-летний подозреваемый не общается, но иногда «просит дать воды или перевернуть на другой бок», сообщает источник.

Напомним, трагедия в Пермском университете произошла 20 снтября. Вооруженный первокурсник вуза устроил стрельбу по студентам, педагогам и посетителям учреждения. Убиты оказались шесть человек, а число пострадавших до 43-х. Возбуждено уголовное дело.