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Количество пострадавших от пермского стрелка возросло до 43 человек
Сегодня внимание россиян приковано к чудовищной ситуации, случившейся в Перми 20-го сентября, когда вооруженный молодой человек начал стрелять по студентам и преподавателям одного из городских вузов. К 22 сентября, как сообщает Минздрав, количество пострадавших увеличилось. При этом в самом тяжелом состоянии находится сам преступник.
О том, что данные изменились, рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства в среду: «На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми», — сказала она, передает ТАСС.
И уточнила, что в самом тяжелом состоянии находится стрелок Тимур Бекмансуров. Вчера медикам пришлось ампутировать ему часть голени.
«Все остальные 11 человек, находящихся в стационаре, — в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии находящиеся на амбулаторном лечении», — добавила Анастасия Крутень.
Ранее сообщалось о 28 раненых. Убиты шесть человек. Медики лечат пострадавших в больницах Перми и Москвы.
Фото и видео: FreePik