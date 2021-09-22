Количество пострадавших от пермского стрелка возросло до 43 человек

О том, что данные изменились, рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства в среду: «На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми», — сказала она, передает ТАСС.

И уточнила, что в самом тяжелом состоянии находится стрелок Тимур Бекмансуров. Вчера медикам пришлось ампутировать ему часть голени.

«Все остальные 11 человек, находящихся в стационаре, — в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии находящиеся на амбулаторном лечении», — добавила Анастасия Крутень.

Ранее сообщалось о 28 раненых. Убиты шесть человек. Медики лечат пострадавших в больницах Перми и Москвы.