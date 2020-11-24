Профсоюз учителей предложил отказаться от использования родительских чатов в России
Как уточнила специалист, родители должны общаться между собой, но в неофициальных чатах это может быть опасно. Она напомнила, что, судя по последним событиям, ссоры в них могут привести к серьезным последствиям.
Как передает «Говорит Москва», Балуева предложила сделать чаты, в которых будут работать модераторы. По ее словам, это позволит блокировать определенные сообщения, темы и слова, которые обычно приводят к конфликтам.
Напомним, жители Петербурга устроили массовую драку из-за родительского чата. 22 ноября неосторожные высказывания в мессенджере закончились забитой «стрелкой» и массовой дракой с применением травматического пистолета. Жаркие страсти развернулись на проспекте Тореза в Выборгском районе, и все действо попало на видео. После того как особо отличившихся доставили в полицию, от взаимных обвинений родители отказались. Никто не пострадал.
Фото: pixabay.com
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