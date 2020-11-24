Профсоюз учителей предложил отказаться от использования родительских чатов в России

Как уточнила специалист, родители должны общаться между собой, но в неофициальных чатах это может быть опасно. Она напомнила, что, судя по последним событиям, ссоры в них могут привести к серьезным последствиям.

Как передает «Говорит Москва», Балуева предложила сделать чаты, в которых будут работать модераторы. По ее словам, это позволит блокировать определенные сообщения, темы и слова, которые обычно приводят к конфликтам.