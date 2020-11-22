Жители Петербурга устроили массовую драку из-за родительского чата

Слово за слово и понеслось… Именно так началась история общения в родительском чате, которая в итоге вылилась в массовую драку. 22 ноябре неосторожные высказывания в мессенджере забитой «стрелкой» и массовой дракой с применением травматического пистолета. Жаркие страсти развернулись на проспекте Тореза в Выборгском районе и все действо попало на видео. После того, как особо отличившихся доставили в полицию, от взаимных обвинений родители отказались. Никто не пострадал.

Как оказалось, причиной конфликта в Санкт-Петербурге стали личные неприязненные отношения между участниками, прокомментировал инцидент с массовой дракой начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко. Он добавил, что в обсуждении принимали участие взрослые люди, которые в какой-то момент друг друга не поняли. В МВД подтвердили, что по итогам потасовки были задержаны шесть человек и на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.