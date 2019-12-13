Это официально: 28-летний сын Федора и Светланы Бондарчук развелся с женой

Несколько дней назад прессе стало известно о том, что Сергей и Тата Бондарчук окончательно решили расторгнуть свой брак — мирно и без раздела имущества. На развод супруги подали еще в ноябре. И в эту пятницу, 13 ноября, они стали официально свободными от обязательств друг перед другом. Их дочери — 7-летняя Рита и 5-летняя Вера — будут беспрепятственно общаться с обоими родителями и их близкими.

Пара сыграла свадьбу в 2012 году. 30-летняя Тата — дочь олимпийского чемпиона по борьбе Михаила Мамиашвили — занимается воспитанием родившихся в браке девочек и ведет бизнес, 28-летний Сергей — сын Федора и Светланы Бондарчук — пошел по стопам отца в киноиндустрию.