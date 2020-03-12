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Принц и принцесса Ганноверские впервые станут родителями

Принц Ганноверский Кристиан и его жена Алессандра поделились новостью о скором рождении наследника.

Принц Ганноверский Кристиан (сын Эрнста Августа Ганноверского) и его супруга, бывшая модель Алессандра де Осма, поженились два года назад. С тех пор публика ждала от них хороших новостей. И вот, 12 марта 2020 года, стало известно о беременности принцессы.

Официальные лица сообщли, что долгожданный малыш появится на свет этим летом. Его пол пока не сообщается.

Знакомство пары состоялось в 2005 году в Перу, где Алессандра взялась провести экскурсию для делегации, в которую входил Кристиан. Несколько лет будущие муж и жена просто общались, но позже поняли, что их отношения перешли в романтическое русло. Они стали семьей в Лондоне и сыграли свадьбу в Лиме.

Фото и видео: instagram

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