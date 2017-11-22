В Лондоне состоялась церемония бракосочетания младшего сына принца Эрнста Августа Ганноверского и Алессандры де Осма.

Младший сын принца Эрнста Августа Ганноверского принц Кристиан Ганноверский женился на своей давней возлюбленной Алессандре де Осма. Гражданская церемония бракосочетания состоялась в Лондоне в присутствии самых близких. На свадьбе присутствовала мать жениха Шанталь Хочули, его сестра — принцесса Александра Ганноверская, его брат — принц Эрнст Август Ганноверский с супругой Екатериной Малышевой, принц Андреа Казираги с супругой Татьяной Санто-Доминго, Шарлотта Казираги с бойфрендом Димитрием Рассамом, принц Пьер Казираги с супругой Беатрис Борромео и другие.

Лондон был неслучайно выбран местом регистрации отношений Кристиана и Алессандры, поскольку здесь живут мама и брат принца. Пышное торжество в честь бракосочетания состоится в марте 2018 года на родине Алессандры в Перу. Напомним, принц Кристиан Ганноверский и модель Алессандра де Осма встречаются с 2005 года, а помолвка состоялась весной 2017-го, незадолго до бракосочетания старшего брата Кристиана принца Эрнста Августа Ганноверского и дизайнера Екатерины Малышевой.

Фото: eastnews