Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в США?

Принц Гарри и Меган Меган прилетели в Лос-Анджелес частным рейсом перед закрытием границ между Канадой и США, сообщает The Sun. По информации британского таблоида, супруги планируют обосноваться в одном из районов города недалеко от Голливуда, где проживают мать Маркл и многие ее друзья.

Источник отметил, что переезд Меган и Гарри не был спонтанным решением, а планировался заранее. «Они понимали, что Канада по разным причинам им не подходит», — заявил он. Сейчас супруги вместе с сыном Арчи находятся в самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.