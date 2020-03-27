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Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в США?

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Младший внук королевы Великобритании Елизаветы II и его супруга Меган Маркл, ранее переехавшие с сыном в Канаду, по слухам, снова сменили место жительства.

Принц Гарри и Меган Меган прилетели в Лос-Анджелес частным рейсом перед закрытием границ между Канадой и США, сообщает The Sun. По информации британского таблоида, супруги планируют обосноваться в одном из районов города недалеко от Голливуда, где проживают мать Маркл и многие ее друзья.

Источник отметил, что переезд Меган и Гарри не был спонтанным решением, а планировался заранее. «Они понимали, что Канада по разным причинам им не подходит», — заявил он. Сейчас супруги вместе с сыном Арчи находятся в самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, в начале года Меган Маркл и принц Гарри объявили Елизавете II о своем решении отказаться от королевских привилегий и жить самостоятельной и финансово независимой жизнью. «Мегзит», как назвали «побег» герцога и герцогини из-под крыла династии, стал неприятным сюрпризом для королевы. После семейного совета Елизавета II выразила поддержку внуку, но отметила, что она предпочла бы другой ход событий.

Фото: globallookpress

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