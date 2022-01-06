Церемонию награждения «Грэмми» в 2022 году перенесли на неопределенный срок

Академия звукозаписи, которая занимается организацией ежегодной музыкальной премии «Грэмми» объявила о том, что мероприятие, которое должно было пройти в этом году будет перенесено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Также они организаторы отметили, что новая дата проведения 64-ой церемонии награждения на данный момент остается неизвестной. Об этом сообщает газета The New York Times.

В прошлом году с церемоний произошла аналогичная ситуация. Тогда представители также объявили о переносе церемонии. Вместо 31 января 2021 года она состоялась 16 марта того же года. Она традиционно прошла в Лос-Анжелесе в спортивном комплексе «Стэйплс-центр».

Ранее мы сообщали о списке музыкантов, претендующих на премию «Грэмми» в номинации «Запись года». Среди них оказались Группа АВВА, Леди Гага, Билли Айлиш, Джастин Бибер, Оливия Родриго и Джон Батист, который помимо данной категории номинирован еще на 11 других.