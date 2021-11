Группа АВВА, Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами на премию «Грэмми»

Шведский квартет АВВА буквально недавно вернулся на радары поклонников, выпустив девятый альбом Voyage. Именно первая песня с новой пластинки I Still Have Faith in You удостоилась номинации «Запись года».

Конкуренты в этой категории у группы достойные. Певица Билли Айлиш получила известность не так давно, в 2016 году, в отличие от своих уже знаменитых конкурентов. Однако эта юность в плане музыкальной карьеры не мешает 19-летней исполнительнице ежегодно добиваться все большего количества наград. В 2020 году Билли получила пять статуэток в виде граммофона. На этот раз поп-артистка номинирована в семи разделах.

Леди Гага же в этот раз не стала лидером по количеству номинаций — «Королева монстров» представлена в 4 из 24. Исполнительница хита Paparazzi будет бороться за статуэтки «Запись года», «Альбом года», «Лучшее поп-исполнение дуэтом» и «Лучший клип».

В номинации «Запись года» помимо группы АВВА, Билли Айлиш и Леди Гаги представлены Джон Батист, который стал абсолютным лидером — певец может получить до 11 наград, Джастин Бибер и Оливия Родриго.