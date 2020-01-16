«Мое лицо когда прочитала новости о конституционной реформе. А если совсем просто попытаться пояснить происходящее для неполитических подписчиков моего инстаграмма: Путин понимает что главная проблема — оставить за собой власть, формально ее передав. Ждать выборов 24 года никто не будет, в этом я уверена абсолютно. Экономическая ситуация будет только ухудшаться, а еще выборы в госдуму — 21, которые, как показал опыт МосГорДумы, рискуют стать ооогромной проблемой», — написала она.

Ксения предположила, что следующим шагом будут досрочные выборы в Государственную Думу, а Владимир Путин в качестве вариантов развития событий рассматривает для себя позицию главы Госсовета как высшего органа власти и создание союзного государства с Беларусью.

«Поправки в конституцию делают Медведева единственным человеком в Российской Федерации, который может быть президентом только один срок (да еще и с ужатыми полномочиями — что в принципе очень правильно, но в данном случае делается для контроля). Так что не списывайте его со счетов», — отметила Собчак (Тем временем, Дмитрий Медведев назначен заместителем Владимира Путина в Совете безопасности страны, передает РБК), и добавила: «Мишустин — реально хороший кандидат для премьера. Системный либерал, в свое время успешно начавший борьбу с зарплатами в конвертах. Мой дримтим список состоял из Грефа и Кудрина, но Мишустин — это из того же "ассоциативного" ряда)))). А вообще какая у меня идеальная картинка этого нелучшего, но зато компромиссного будущего России? Премьер — Греф, президент — Собянин. Но этого не будет. Увы».

Высказывание Ксении Собчак о том, что идеальным кандидатом в президенты является действующий мэр Москвы Сергей Собянин, удивило подписчиков. Мнения разделились: одни согласны с экс-кандидаткой, другие шутят, что при «крепком хозяйственнике» вся Россия рискует оказаться «закатанной в плитку».

«Я думала, идеальная картинка — это вы, Ксения, в президентах,» «Президент — Собянин, Вы серьезно??? Нашли либерала. Вы считаете, что президентом должен быть "крепкий хозяйственник"???», «Надеюсь, что этого никогда не будет», «Что же Вам не нравится, зато плиткой будет вся Россия уложена», «Хоть в регионах плитку выложат, да бордюры поменяют, там даже асфальта нет, ну вы чего», «Собянин нам нравится», «Собянин лучший», «Мне пофиг, я хочу платюшко», — обсуждают в комментариях.