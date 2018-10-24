Потерявшую сознание Светлану Лободу срочно прооперировали

Во вторник, 23 октября, Светлана Лобода попала в больницу. Звезда потеряла сознание прямо на сцене, во время репетиции. «У нее во время репетиции случился приступ, подозрение на обструкцию почки. Надеемся, что все обойдется», — сообщила телеканалу «360» PR-директор певицы Дарья Бурлакова. Сегодня артистка перенесла срочную операцию. Об этом сообщил канал Super со ссылкой на осведомленные источники в клинике.

Сейчас певица восстанавливается, ей прописан постельный режим. Ближайшие концерты звезды скорее всего будут перенесены на январь.

Фото: instagram