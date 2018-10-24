Светлана Лобода экстренно госпитализирована после потери сознания на репетиции

В ночь на 24 октября Светлана Лобода репетировала свое большое шоу в московском «Крокус Сити Холле», как вдруг почувствовала сильную боль в спине и даже упала в обморок. Окружавшие певицу танцоры тут же вызвали «скорую». Об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».

«Во вторник вечером Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки. Во время исполнения сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. В настоящее время врачи уточняют диагноз и делают все возможное для стабилизации состояния артистки. Данных об отмене предстоящих концертов пока не поступало», — цитирует пресс-секретаря Лободы агентство ТАСС.