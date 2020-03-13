Потерявший троих детей в терактах миллиардер снова стал папой
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Фото: EastNews
21 апреля 2019 года в Шри-Ланке произошла серия терактов в церквях и отелях. Самый богатый человек Дании, миллиардер Андерс Холх Повлсен тогда потерял троих детей — дочерей Альму, Агнес и сына Альфреда.
За три дня до гибели одна из дочерей бизнесмена, Альма, поделилась в Instagram фотографией на фоне бассейна, на ней были запечатлены ее сестры и брат — Астрид, Агнес и Альфред. В живых осталась только Астрид.
Фото: Instagram Альмы Повлсен
Спустя год совладелец онлайн-магазина Asos и владелец сети Bestseller снова стал отцом. Его жена Анна родила двух девочек-близняшек. Супруги сообщили об этом с радостью: малыши вернули счастье в семью.
Фото и видео: instagram
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