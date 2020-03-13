Потерявший троих детей в терактах миллиардер снова стал папой

21 апреля 2019 года в Шри-Ланке произошла серия терактов в церквях и отелях. Самый богатый человек Дании, миллиардер Андерс Холх Повлсен тогда потерял троих детей — дочерей Альму, Агнес и сына Альфреда.

За три дня до гибели одна из дочерей бизнесмена, Альма, поделилась в Instagram фотографией на фоне бассейна, на ней были запечатлены ее сестры и брат — Астрид, Агнес и Альфред. В живых осталась только Астрид.