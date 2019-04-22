Трое детей миллиардера Андерса Холча Повлсена погибли во время терактов на Шри-Ланке

Об этом сообщил Джеспер Стабкьер, его менеджер по коммуникациям.

«Я могу подтвердить, что трое детей погибли. Пока других комментариев не будет. Прошу отнестись с уважением к личной трагедии семьи», — цитируют его иностранные СМИ.

За три дня до гибели одна из дочерей, Альма, поделилась в Instagram фотографией на фоне бассейна, на ней были запечатлены сестры и брат — Астрид, Агнес и Альфред и назвала их «тремя маленькими медвежатами».

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Текст: Роза Ветрова

Фото: eastnews