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Трое детей миллиардера Андерса Холча Повлсена погибли во время терактов на Шри-Ланке

Дети самого богатого человека Дании стали жертвами терактов 21 апреля.

Трое из четверых детей основателя компании ASOS и самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена погибли в результате взрывов, которые произошли сразу в нескольких городах Шри-Ланки. 46-летний бизнесмен и его супруга Анна скорбят о потере и не уточняют, кто именно из детей остался в живых.

Анна и Андерс Холч Повлсен

Фото: EastNews

Об этом сообщил Джеспер Стабкьер, его менеджер по коммуникациям.

«Я могу подтвердить, что трое детей погибли. Пока других комментариев не будет. Прошу отнестись с уважением к личной трагедии семьи», — цитируют его иностранные СМИ.

За три дня до гибели одна из дочерей, Альма, поделилась в Instagram фотографией на фоне бассейна, на ней были запечатлены сестры и брат — Астрид, Агнес и Альфред и назвала их «тремя маленькими медвежатами».

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Текст: Роза Ветрова

Фото: eastnews

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