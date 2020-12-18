Известные блогеры-путешественники Наталья и Мурад Османн ждут первенца

Судя по изменившейся фигуре Натальи, малыш родится совсем скоро. Но родители пока держат в секрете его пол.

«Тихушники, как я рада за вас», «Поздравляю», «Мы очень-очень рады за вас!», «Вы будете замечательными родителями», «Отличная новость!», — прокомментировали поклонники пары.

Журналист Наталья Захарова и фотограф Мурад Османн познакомились в 2011-м, а через четыре года стали мужем и женой. Влюбленные устроили для родных две свадьбы — в Москве и Дагестане.