Известные блогеры-путешественники Наталья и Мурад Османн ждут первенца
Фото: www.instagram.com/natalyosmann/
Основатели популярного проекта «Следуй за мной» Наталья и Мурад Османн ждут первенца. Радостной новостью они поделились с поклонниками в Instagram.
«Я столько раз представлял момент, когда ты мне скажешь, что я буду отцом. Когда ты показала мне тест, я совершенно не поверил и в течение нескольких месяцев каждый раз трогал твой живот и с волнением спрашивал: "А ты точно беременна?". Это был самый лучший подарок на день рождения — мы так этого ждали и так долго шли к этому. Я очень тебя люблю, ты мой мир, и скоро нас станет трое. Пожелайте нам удачи в это особенное время», — написал Мурад в блоге, опубликовав фото жены с большим животом.
Судя по изменившейся фигуре Натальи, малыш родится совсем скоро. Но родители пока держат в секрете его пол.
«Тихушники, как я рада за вас», «Поздравляю», «Мы очень-очень рады за вас!», «Вы будете замечательными родителями», «Отличная новость!», — прокомментировали поклонники пары.
Журналист Наталья Захарова и фотограф Мурад Османн познакомились в 2011-м, а через четыре года стали мужем и женой. Влюбленные устроили для родных две свадьбы — в Москве и Дагестане.
Фото видео: Instagram Натальии и Мурада Османн
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