Все-таки не подстава? Задержаны подозреваемые в ограблении вдовы Градского
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
По информации MK.ru, предполагаемые участники нападения на вдову музыканта уже задержаны и дают показания. По данным издания, один из подозреваемых раскрылся, когда пытался потратить награбленные деньги, мужчина хотел приобрести себе автомобиль. Изображение нападавшего попало на камеру наружного наблюдения, оперативники успели дать ориентировку продавцу машины. Он опознал подозреваемого.
Ситуация вокруг нападения на Коташенко активно обсуждается в СМИ последние дни, ходят слухи, что вдова инсценировала ограбление, чтобы скрыть часть наследства. Марина обратилась в полицию только спустя несколько часов после происшествия. Вопросом остается и тот факт, что же делали 100 миллионов наличными под кроватью в загородном доме. Следствие все еще ведет проверку, в том числе и показаний самой Марины.
Напомним, что на капиталы Александр Градского после его смерти претендуют еще двое его взрослых детей от первого брака с Ольгой Фартышевой — с ней музыкант расстался в 2001 году. С Мариной Коташенко же Градский жил гражданским браком. На узаконивании отношений настояла сама Марина. Они с музыкантом расписались буквально за месяц до его смерти.
Не верит в искренность вдовы и сестра Александра Градского Наталья. Она считает, что девушка заставила больного артиста на ней жениться. По словам сестры музыканта, Наталье уже и так досталась его огромная квартира в центре Москвы, тот самый загородный дом, а также еще две квартиры, которые Градский приобрел для их общих сыновей.
Фото: GlobalLookPress