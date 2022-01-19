Все-таки не подстава? Задержаны подозреваемые в ограблении вдовы Градского

Ситуация вокруг нападения на Коташенко активно обсуждается в СМИ последние дни, ходят слухи, что вдова инсценировала ограбление, чтобы скрыть часть наследства. Марина обратилась в полицию только спустя несколько часов после происшествия. Вопросом остается и тот факт, что же делали 100 миллионов наличными под кроватью в загородном доме. Следствие все еще ведет проверку, в том числе и показаний самой Марины.

Напомним, что на капиталы Александр Градского после его смерти претендуют еще двое его взрослых детей от первого брака с Ольгой Фартышевой — с ней музыкант расстался в 2001 году. С Мариной Коташенко же Градский жил гражданским браком. На узаконивании отношений настояла сама Марина. Они с музыкантом расписались буквально за месяц до его смерти.

Не верит в искренность вдовы и сестра Александра Градского Наталья. Она считает, что девушка заставила больного артиста на ней жениться. По словам сестры музыканта, Наталье уже и так досталась его огромная квартира в центре Москвы, тот самый загородный дом, а также еще две квартиры, которые Градский приобрел для их общих сыновей.