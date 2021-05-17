Пол, имя и первое фото малыша: боец Конор Макгрегор стал многодетным папой
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Фото: @thenotoriousmma / Instagram
В понедельник, 17 мая, скандально известный боец Конор Макгрегор сообщил, что они с невестой Ди Девлин стали родителями в третий раз. Нежное фото с новорожденным сыном Рианом мужчина показал в своем Instagram.
«С этого момента клан Макгрегоров состоит из 5 человек! Родился здоровый мальчик! Малыш и Мамочка — Чудо-женщина — чувствуют себя хорошо! Боже, благодарю Тебя за все, что ты даешь мне и моей семье в этом мире. Мой новорожденный сын, Риан Макгрегор», - написал он.
Напомним, роман Конора Макгрегора и Ди Девлин начался в 2008 году. Предложение руки и сердца своей избраннице звезда ММА сделал после двенадцати лет романа. Сейчас пара воспитывает двоих детей - 4-летнего сына Конора Джека и 2-летнюю дочю Крою.
Фото: @thenotoriousmma / Instagram
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