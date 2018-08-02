Похудевший Сергей Жуков откровенно рассказал о своей болезни

Несколько дней назад у поклонников Сергея Жукова появился весьма серьезный повод для беспокойства: музыкант не только оказался в больнице, но и позже отменил свои концерты. Получив массу вопросов, мужчина решил подробно рассказать о болезни, которая не позволяет ему вернуться на сцену в ближайшее время.