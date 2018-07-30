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Сергей Жуков в больнице: ближайшие концерты группы «Руки Вверх!» отменены

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Солист группы «Руки Вверх!» попал в больницу.

Поклонники группы «Руки Вверх!» взволнованы не на шутку: концерты, которые должны были состояться в августе в ряде городов России, были отменены из-за состояния здоровья солиста. О том, что Сергей Жуков попал в больницу, они узнали из соцсетей.

«Сергей приносит извинения своим поклонникам в Ялте, Краснодаре, Геленджике и Сочи, что из-за предстоящей операции не сможет выступить у них этим летом. И верит, что с помощью врачей сможет снова вернуться к гастрольной деятельности», — сообщил официальный представитель группы.

Подробности госпитализации неизвестны. Предполагается, что в скором времени 42-летний музыкант сам выйдет на связь и расскажет то, что посчитает нужным.

Фото: instagram

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