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Погибшая звезда шоу «Дом-2» Анастасия Тарасюк ждала ребенка

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анастасии Тарасюк

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СМИ стали известны подробности последних дней Анастасии Тарасюк.

Две недели назад стало известно о безвременной кончине бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Анастасии Тарасюк. Молодая женщина выпала из окна на 19-м этаже элитного дома, в котором недавно арендовала жилье. Сегодня СМИ стало известно, что 24-летняя Настя была в положении. Подробности личной жизни своей бывшей девушки раскрыл Альберт Резин.

«Она была беременна. Это произошло случайно, по залету. Содержал ее бывший полицейский, которого сейчас судят за взятки и превышение должностных полномочий. У него нашли килограммы денег. Он Анастасию всячески поддерживал и спонсировал. Они познакомились в каком-то крутом ресторане, где Настя тусила, по-моему "White Rabbit". У него двое или трое детей», — сообщил он «СтарХиту», добавив: избранник его бывшей был не уверен в своем отцовстве и настаивал на прерывании беременности.

Близкие уверены: девушка погибла не по собственной воле, ведь все в ее жизни складывалось хорошо. А вот экстрасенс Зираддин Рзаев уверен: звезда реалити-шоу была в депрессии.

Фото: instagram

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